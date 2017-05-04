Какие достопримечательности можно посетить в Казани?

Город Казань — это старинный город и многоликий центр одновременно. В нем удачно сочетаются старинные памятки и достижения современности. В древнем городе много национального колорита, отлично сочетается татарская и славянская культура.Тысячи туристов посещают его, предварительно грамотно проложив маршрут. Сделать это легко, перейдя по ссылке http://kanikuly58.ru/tours/kazan/, можно увидеть автобусные туры и экскурсии в Казань.

Куда пойти?

Казанский Бродвей – центральная улица Баумана, которая напоминает Арбат в Москве. Это место выбирают для свидания. Красивый фонтан собирает родителей с детьми. Улицу считают пешеходной зоной. Поэтому здесь можно увидеть прогуливающихся туристов в любое время года.

Казанский Кремль считают сердцем города. Сюда можно прогуляться пешком. Комплекс встречает необычными сувенирами, а с вершины можно встретить красивый закат.

В старо-татарскую слободу можно отправиться для того, чтобы познакомиться с традициями коренных жителей, которые чтут в этом месте.

Развлекательно-познавательный комплекс «Родная деревня» находится в центре города. Это место, в котором сохранились старинные традиции. Среди особенностей быта можно увидеть ветряную мельницу и телеги. В то же время здесь можно отлично отдохнуть в кафе и ресторанчике, поиграть в бильярд или боулинг, посетить дискотеку.

Раифа – монастырь на берегу озера, где монахи следят за чистотой владений. Здесь находится Грузинская икона, которую считают покровительницей искусства.

К центрам древней культуры Болгар и Свияжск можно отправиться на теплоходе, наслаждаясь приятным путешествием по Волге. Здесь есть самая старая церковь Троицкая и Успенский собор. Город-заповедник Болгар порадует Соборной мечетью, средневековыми улочками.

Для маленьких путешественников предусмотрен поход в ТЮЗ и театр кукол. Можно посетить парк, покататься на железной дороге и посетить зоопарк. Там на животных можно не только посмотреть, но и покормить, а некоторых подержать на руках.

Многие туристы, которые уже побывали в этом городе, отзываются положительно. Ведь этот город находится в тройке самых часто посещаемых городов России. Кроме него сюда входит Москва и Санкт Петербург.

Каким образом можно быстро продать битый автомобиль?

В любом городе России каждый день происходят дорожно-транспортные происшествия. Это приводит к тому, что увеличивается число битых автомобилей. Почти все машины продают после восстановления. Однако как сделать это правильно и быстро, знают не многие.

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