Какие достопримечательности можно посетить в Милане?

Невероятной красотой и притягательностью обладают многие итальянские города, которые привлекают большое количество туристов и отдыхающих, мечтающих увидеть невероятной красоты города Италии. Одним из таких городов является Милан, который кажется сказочным по своей красоте. Долгое время этот город стремился стать столицей Италии и свою цель достиг. Но туристов привлекает не только живописный Милан с его достопримечательностями. Многих людей интересует еще и Бергамо, небольшой и уютный город. Известно, что он делится на две части. Каждая часть, верхняя и нижняя, имеет свои достопримечательности. Поэтому туристом будет интересно посещение всего города. Кстати, перейдя по ссылке http://gid-milan.ru/excursions/729 можно посетить обзорную экскурсию по Бергамо. В этом городе все могут увидеть дома, замки и храмы, которые относятся еще к Средневековью. Главной площадью города является Piazza Vecchia. Известно, что появилась она давно и история этой площади началась еще в пятнадцатом веке, когда были снесены старые и древние постройки. На этой площади, прямо в ее углу, стоит еще и башня. Она считается самой высокой городской постройкой. Каждый день она звонит сто раз, напоминая о былых временах. Ведь эти сигналы колокола звучали в городе, предупреждая о том, что ворота должны закрыться. В центре этой исторической площади расположился современный фонтан, окруженный сфинксами.

Привлечет внимание туристов и здание ратуши. Это первое такое сооружение, поэтому оно очень старое. Известно, что возведено такое здание примерно в двенадцатом веке. Но ретуши пришлось пережить непростую историю. Так, примерно сто лет назад случился пожар, в котором сгорела часть этого здания, и уже тогда было восстанавливать. Как раз в то время появилась площадь, поэтому выход из ратуши было решено перенести туда. Но в шестнадцатом веке эту ратушу снова восстанавливали. В это время на город напали испанцы, и это здание было повреждено. Интересен облик этого здания. Первый этаж – это ажурные и очень высокие арки. Окна привлекают своим необычным венецианским стилем. В восемнадцатом веке на здание были установлены солнечные часы.

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