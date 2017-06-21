Какие достопримечательности можно посетить в Париже с русскоговорящим гидом?

Франция по праву считается страной-лидером в сфере туризма. По численности иностранцев, приезжающих в Париж, не уступает ни одной из европейских стран. Эйфелева башня — наиболее популярная достопримечательность, являющаяся символом всей страны. Многих туристов привлекает многообразие пейзажей, великолепие памятников, изящество культуры, изысканность кухни и особенности образа жизни французов. Увидеть все это и прочувствовать Вы сможете, совершив экскурсии по Парижу. А перейдя по ссылке http://gidvparis.ru/excursions/champagne, можно отправиться на экскурсию в Шамань с русским гидом Галиной Массон.

Туры по Шампани. Вы начнете свое путешествие с посещения французских винодельческих хозяйств, с заездом в маленькую деревушку Отвийе (это родина так называемого дьявольского напитка) – аббатство замаливавшего грехи известного бенедиктинского монаха. Его именем впоследствии назвали марку наилучшего французского вина с «прыгающей пробкой».

Русскоговоряший гид в Париже познакомит Вас с Шампань-Ардены – регионом, расположенном в северо-западном от Парижа направлении, столицей которого является Шалон-ан-Шампань. Эта местность просто создана для выращивания виноградников. Реки, холмы, долины создают для этого все необходимые условия, позволяющие из выращенных на плодородной почве сортов винограда получать оригинальные, имеющие своеобразный и неповторимый вкус, игристые вина.

Однако Шампань не ограничивается виноградниками и необычайным вином. На нас смотрят города, имеющие богатую историю: из средневековья пробирает нас своим взглядом Труа, а готические храмы – такие, как Реймский Собор, дышат на нас седой стариной. Также Вам представится возможность лицезреть чудесные французские пейзажи.

Экскурсии по Шампани с русским гидом можно организовать из Парижа, или же из других городов Шампани по договоренности. В Париже Вы сможете познакомиться с известнейшими достопримечательностями Франции – такими, как Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris), королевский дворец Лувр, парк Тюльюри, Большой Дворец и Малый, принадлежащие периоду Бель Эпок, помпезный символ побед императора Наполеона I – Триумфальную арку, Эйфелеву башню и многие другие памятники разных эпох.

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