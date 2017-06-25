Какие достопримечательности можно посетить в Пятигорске?

Необычный курорт привлекает внимание возможностью отдохнуть и подлечить здоровье. Проведенные дни наполнятся сочными незабываемыми впечатлениями. Этот город считают музеем под небом. Здесь сотни памятников культуры и архитектуры. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/map можно ознакомиться с картой Пятигорска.

Достопримечательности

Прежде чем отправится в путешествие, можно посетить сайт и просмотреть полную карту города. Это поможет легко подобрать маршрут, так как имеется карта дорог. Можно открыть туристическую карту, курортной зоны, санаторий и гостиниц.

Для оздоровительного отдыха можно посетить Романовскую банеогрязелечебницу, Пушкинские ванны, Центральную Пятигорскую питьевую галерею.

Проспект Кирова привлекает внимание живописным парком. В нем привлекает внимание Грот Дианы — пещера в скале.

Город связывают с М. Ю. Лермонтовым, поэтому туристы могут посетить музей «Домик Лермонтова». Отправиться рекомендуют и в грот с его именем, отдохнуть в беседке -ротонде.

Визитная карточка – скульптура «Орел». Она представлена птицей в схватке со змеей. Установили ее на горе Горячей у расщелины.

В Пятигорске множество музеев: писателей, технический, под открытым небом.

Озеро «Провал» — естественная пещера в виде конусообразной воронки. Это озеро с бирюзовой водой и глубиной 11 метров.

Городской парк сохранил множество деревьев, возраст которых достигает 300 лет. В парке посещают стадион, аттракционы, планетарий, теннисный корт, Зеленый театр на 200 мест.

Гости могут прокатиться по канатной дороге на вершину горы Машук. Расстояние составляет почти 1000 метров. Добрать до нее можно за 5 минут. Поездка покажет всю красоту горы Бештау, степей, весь Пятигорск с площадями и парками.

В городе множество целебных источников. Пятигорск относят к естественному музею природных ресурсов, который находится в сотне исторических городов России.

Красивый город привлекает туристов, их количество увеличивается с каждым годом. Поэтому стоит выбрать самые красивые места для посещения, чтобы насладить великолепием и историей.

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