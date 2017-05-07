Какие достопримечательности можно посетить в Родосе?

Родос- греческий остров, который полон красивейшими местами и большим количеством исторических достопримечательностей. Часто Родос называют «жемчужиной Средиземноморья». Здесь каждый год посещают туристы из самых разных сторон мира. Остров привлекает внимание не только любителей пляжного отдыха, но и тех, кто хочет ознакомиться с историческими и археологическими памятниками. Чудесная природа и чистейший воздух острова также манит сюда многочисленных путешественников и просто тех, кто хочет провести яркий, незабываемый и насыщенный отдых. Для того чтобы ознакомиться с главными достопримечательностями и ценностями Родоса, нужно найти хорошего гида. Ведь остров таит в себе такие чудесные места, о которых может узнать только хороший экскурсовод. Перейдя по ссылке https://experts-tourister.ru/greece/rhodes/guides можно ознакомиться с гидами в Родосе.

Самыми главными достопримечательностями греческого острова являются:

Акрополь в Линдосе;

Дворец великих магистров в городе Родос;

Гавань Мандраки в городе Родос;

Монастырь Цамбика;

Родосская крепость и т.д.

Линдос – это один из исторических городов, где находится акрополь. Над городом еще и закреплены руины раннехристианской церкви и стены рыцарского замка. Таким образом, если вы решили посещать остров Родос, то не забудьте побывать в этом прекрасном городе.

Мандраки – это самая знаменитая гавань острова. Есть сведения о том, что именно здесь стоял один из семи чудес света – Колос Родосский. Гавань полна интересными и завораживающими достопримечательностями, поэтому с каждым годом число посетителей здесь увеличивается.

Дворец великих магистров – это самое таинственное и мистическое место острова. Средневековый дворец поражает своей красотой. Туристам интересно будет не только находиться в дворце, но еще и узнать его историю.

Монастырь Цамбика известен тем, что именно здесь хранится знаменитая икона Девы Марии. Икона считается чудотворной, а также ее называют покровителем всех супружеских пар.

Все это и многое другое можно видеть, только посещая чудесный остров Греции Родос. Остров позволит каждому провести интересную экскурсию, а также наслаждаться беззаботным пляжным отдыхом.

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