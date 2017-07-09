Какие достопримечательности можно посетить в Сергиев Посаде?

Экскурсии по Золотому кольцу России, пользуются огромной популярностью не только в нашей стране, но и во всём мире. Сергиев Посад – это один из восьми старинных, русских городов, которые включены в этот туристский маршрут. Для того чтобы ознакомиться со всеми его достопримечательностями, существует туристическая карта Сергиева Посада. На ней отображены все объекты, которые могут заинтересовать людей, интересующихся историей русских городов и их жителей. Приехав в этот замечательный город, следует обязательно посетить следующие памятники старины.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Этот монастырь был основан в четырнадцатом веке Сергием Радонежским. Является крупным центром православного образования. В истории Сергиевой Лавры, множество событий. Здесь и оборона против захватнического ига татаро — монгол, и всесторонняя поддержка Царя Петра, в его противоборстве со своими врагами. О роли монастыря в становлении России, можно писать целые тома.

Дом П.А.Флоренского

Павел Флоренский, был выдающимся учёным и богословом. В своём доме, который находился неподалёку от Сергиево Посадской Лавры, он принимал известнейших деятелей того времени. С приходом Советской Власти, Павел Флоренский занимается научной деятельностью и делает множество открытий, которые намного опередили своё время. Дом, где жил этот выдающийся человек, доступен к посещению туристами.

Блинная гора

Побывать в Сергиевом Посаде и не посетить Блинную гору, практически невозможно. В современном виде, это смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Сергиево Посадскую лавру и город. Своё название, гора ведёт со старых времён, когда паломники, направляющиеся в Лавру, заходили сюда, чтобы отведать блинов, которые здесь пекли. Это место очень популярно и в наши дни.

В Сергиевом Посаде, настолько много памятников старины, что мы не упомянули и десятой их части. Город настолько богат историческими событиями, что практически каждое здание, может поведать желающим свою уникальную историю. Чтобы узнать обо всех местах, достойных посещения, следует обязательно перейти по ссылке, указанной выше.

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