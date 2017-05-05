Какие достопримечательности можно посетить в Стамбуле?

Стамбул – удивительный город. В нём соединены две части света Азия и Европа. В нынешние дни Стамбул, сохранив античную поэтическую архитектуру, представлен современным турецким промышленным центром.

Город с богатыми историческими достопримечательностями, привлекает туристов загадочными неповторимыми местами. Получить информацию о том, что можно увидеть в Стамбуле за один день, можно на сайте http://travelsunlife.com/excursions/30897.

Стамбул имеет необычное географическое расположение, он находится на пересечении двух путей из Азии в Европу, пролегает из Средиземного теплого моря в Мраморное и Чёрное море.

Проливом Босфор Стамбул разделен на азиатскую и европейскую части. Азия занимает меньшую часть города, основная часть мегаполиса расположена в Европе. Через пролив протянуты подвесные мосты Султана Мехмеда Фатиха и Босфорский.

Экскурсия начинается после встречи в холле отеля. Группа экскурсантов направляется в Старый город Стамбула в район, где расположена Голубая мечеть. Название этого района Султанахмет. Эта пешая экскурсия позволит увидеть своими глазами сохранившуюся культуру и историю Турции:

все туристы начинают свой осмотр достопримечательностей с площади Ахмедие, изначально она именовалась как площадь Ипподром. В современные дни эта площадь представлена двумя частями, одна из которых расположена между Голубой мечетью и Софийским Собором, другая часть площади расположена на месте бывшего ипподрома, поэтому и получила название Ипподром. Площадь включает множество уникальных памятников и обелисков, переживших всех завоевателей и покорённых. Она является визитной карточкой Стамбула;

Голубая мечеть официально называется мечеть Султана Ахмета. Этот храм замечателен тем, потолок его облицован плиткой уникального голубого цвета. Эта мечеть – единственная в Стамбуле имеет шесть минаретов. Огромный купол мечети, высотой43 метра – ещё одна её примечательная особенность;

Храм Святой Софии – Ай София, расположен напротив Голубой мечети. Изначально этот храм был христианским. Но после турецкого захвата её достроили минаретами и преобразовали в молитвенный дом мусульман. Сейчас храм Святой Софии имеет статус музея.

Морская часть экскурсии начнётся с причала Эминёню. Причал с двух сторон ограничен мечетью и Галатским мостом. Третья сторона граничит с Босфором.

Площадь Эминеню всегда заполнена людьми. Это узловая часть города, в которой жители, меняя виды транспорта, быстро перемещаются из одной части города в другую, используя паромы.

На этой площади расположен Египетский базар, ещё известный как Рынок специй.

Однодневная прогулка по Стамбулу завершена. Далее – путь в отель и домой.

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