Какие достопримечательности можно посетить в Судаке республика Крым

Судак – прекрасный курортный городок на берегу Черного моря. Город этот имеет древнюю историю. Сегодня – это популярное место отдыха. Лето, проведённое в Судаке, останется надолго в памяти отдыхающих. А всё потому что в этом городе не только есть тёплое море, но и интересные достопримечательности Судака. На сайте можете ознакомиться с достопримечательностями Судака с фото и описанием. Древняя история города сразу будет видна, стоит вам только оказаться здесь — Генуэзская крепость видна издалека. Это весьма старинное сооружение, расположившееся на скальном участке вблизи моря. Тысячи туристов посещают Генуэзскую крепость. В окружении великолепных природных ландшафтов с одной стороны и море – с другой, эта крепость притягивает туристов своим величием и сказочным видом. Это одно из любимых место всех приезжающих сюда людей. Наверное, не найдётся ни одного человека, побывавшего здесь, чтобы он не запечатлел себя на фоне стены и башен Генуэзской крепости. Здесь проводились и проводятся самые разнообразные фестивали: песенные, рыцарские, поэтические. На территории крепости не раз проводились съёмки фильмов.

В центральной части Судака высится храм Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь изящна и проста, за что её любят прихожане и приезжие православные верующие. Этот храм претерпевал ни одну перестройку за свою долгую историю. Было время, когда храм был закрыт, приходил в упадок, и был в забвении. На сегодняшний момент храм полностью отреставрирован, воссозданы все детали и элементы фасадов, расписаны и тут регулярно происходят богослужения. Если выезжать из городка, вблизи посёлка Уютное, можно увидеть древние монастырские развалины. Монастырь был заложен в средние века, и носил имя св. Димитрия. В своё время этот монастырь был одним из самых крупных в данных местах.

В Судаке работает аквапарк. Это современное высокотехнологичное сооружение. Открыт аквапарк был ещё в 2003 году и стал одним из любимых мест для посещения отдыхающими. Аквапарк знаменит своими водными горками, бассейнами, в которых можно увидеть различные эффекты. Здесь любят отдыхать семьями с детьми. Для детей и взрослых здесь созданы все условия для прекрасного отдыха.

Отдыхающие могут посетить и несколько музеев, которые тоже есть в Судаке. В городе множество самых разнообразных развлекательных заведений, где можно провести время.