Какие достопримечательности можно посетить в Тбилиси?

Самый большой город Грузии и одновременно её столица — это Тбилиси. Временем его основания считают пятый век нашей эры. Город славится богатой историей, крепкими традициями и характерным только для Грузии гостеприимством. Гид в Тбилиси с машиной Марика Джаматашвили покажет все достопримечательности, которыми полны улицы и окрестности столицы этой солнечной страны. У вас появится великолепная возможность увидеть исторические памятники и места, с которыми связано содержание местных легенд и сказок. Прочувствовать всю, насыщенную магией древности, атмосферу этого прекрасного города. Собираясь на экскурсию, поставьте себе цель осмотреть следующие достопримечательности:

Этнографический музей. Где как не в музее узнать о традициях народа, в гостях у которого вы находитесь. Предметы старины, народные костюмы, инструменты и даже целые дома, возводимые в древности, всё это, вы можете увидеть собственными глазами, а сотрудник музея, расскажет об исторических событиях, которые произошли со страной за всю её историю.

Церковь Анчисхати или, как её ещё называют по-другому — Церковь Рождества Девы Марии. Она была возведена правителем по имени Дачи, который был царём Иберии. С момента своей постройки в середине пятисотых годов, церковь неоднократно подвергалась разрушениям, но раз за разом её восстанавливали.

Ботанический сад Тбилиси. Временем его основания считается середина девятнадцатого века, здесь представлена очень большая коллекция флоры, собранной со всего мира. На месте современного сада, был другой, который существовал несколько столетий.

Дезертирка. Под таким названием, местные жители и гости города, подразумевают знаменитый Баржомский рынок. На нём можно приобрести свежие продукты, отведать блюда национальной кухни и полакомиться разными видами вкуснейшей чурчхелы.

Это только начало большого списка тех мест, которые обязательно нужно посетить, побывав в Тбилиси. Чтобы обойти и осмотреть все достопримечательности не хватит и нескольких дней, на их протяжении, вы будете дорогим гостем в любом грузинском доме.

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