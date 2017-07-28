Какие экскурсии можно посетить на Бали?

Когда возникает желание посетить новую страну, хочется максимально узнать о всех достопримечательностях и особенностях. Поэтому остро встает вопрос, как это можно сделать. Лучше всего обратиться к специализированному сайту. На этой странице можно узнать об экскурсиях на Бали с русскоязычными гидами. И отпуск пройдет не только с посещением самых интересных мест, но и весьма информативно.

Больше всего популярностью пользуются храмы Бали. Каждый человек хочет прикоснуться к истории и величию этих мест. При посещении любого из них нужно будет обязательно облачиться в саронг. Взять его можно при вход в любой храм. Обычно найти эту одежду не составит труда или гиды смогут подсказать, где именно находится саронг. Если одна особенность при посещении храмов, которую обязательно нужно учесть: любой женщине во время менструаций вход в здание храма строго запрещен. Поэтому при планировании поездки стоит обязательно это помнить и учитывать свое время.

На Бали много храмов, и у каждого из них своя история и свои особенности. Так нельзя сразу сказать, где будет интереснее всего. Но то, что съездить хотя бы на несколько из них стоит, так это факт.

В первую очередь стоит обратить свое внимание на внутреннее убранство любого храма. Здесь очень много самых разнообразных элементов декора и других украшений. Раньше храмы строились просто повсеместно. То есть их можно встретить возле рыночной площади, на плантациях с рисом или вообще не далеко от кладбища.

Всего на Бали насчитывается 6 основных храмов, которые интересно посетить с русскоговорящим гидом все они исторически значимые объекты, которые наполнены духом времени. Кроме этого на них просто приятно посмотреть и тем самым прикоснуться к чужой религии и культуре. К ним относятся такие храмы, как:

Бесаких.

Улувату.

Танах Лот.

Таман Аюн.

Гоа Лавах

Улун Дану.

Храм на местном языке обозначается, как pura, что означает дворец. И, увидев воочию хотя бы одно такое сооружение, становится понятно, почему именно такое название они получили.

Бали кроме храмов может также похвастаться богатыми природными и рукотворными достопримечательностями, которые также будут интересно посетить с русскоговорящим гидом.

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