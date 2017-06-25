Какие экскурсии можно посетить на Кипре?

Жемчужный остров Кипр всегда рад туристам любого возраста. Он поражает своими красотами. Привлекает гостей природа, гостеприимные жители, разнообразные экскурсионные туры. Для всех найдется развлечение на любой вкус. Перейдя по ссылке https://experts-tourister.ru/cyprus/tours можно ознакомиться с экскурсиями на Кипре.

Что посетить

Все, кто уже побывал на Кипре, возвращаются еще раз. Каждый курорт имеет свою изюминку. Город Ларнака собрал в себя максимум туристических диковинок, на который можно отправиться на авто, взятом на прокат, или своим ходом. Здесь понравится туристам любого возраста.

Романтическим особам стоит отправиться на скалы богини любви Афродиты. Здесь всегда мифическая атмосфера, а на лазурном берегу моря привлекают внимание впечатляющие пейзажи.

Купальня Адониса приветливо встречает тех посетителей, которые мечтают о детях. Считается, что прикосновение к ней обязательно приведет к рождению малыша.

Полуостров Акамас защищает ЮНЕСКО, так как имеет нетронутую природу. Здесь и необычные растения, 200 видов птиц, млекопитающие, рептилии. Символом региона считают бабочек. Здесь их почти 20 видов. Местность располагает к тому, чтобы найти гармонию с окружающей средой.

Курион – древний город, разрушенный землетрясением. Поэтому здесь много археологических достопримечательностей. Гостей принимает греко-римский театр на 3000 мест, дом и баня известного вельможи. Имеется жилье Ахиллеса, где на полу можно увидеть древнюю мозаику.

Музей в Гюзельюрте, где все археологические экспонаты передают естественную историю всех периодов. В каждом зале царит свой дух, который переносит посетителей в различные эпохи, позволяя увидеть, как жили кипряне, чем занимались и как отдыхали.

Музей сельского хозяйства Фикарду представлен целой деревней. Посмотреть можно дом с венецианским архитектурным стилем, где представлено сельскохозяйственное орудие труда того времени. В другом здании расположилась ткацкая фабрика общежитие.

Это часть достопримечательностей, которые можно увидеть на острове. Райские уголки ждут посетителей круглый год, поэтому непременно стоит посетить храмы и музеи, чтобы понять культуру и быт жителей Кипра.

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