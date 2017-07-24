Какие экскурсии можно посетить на Пхукете?

Пхукет уже давно считается любимым местом отдыха именно русских туристов. Благодаря тому, что этот остров окружен море, чаще всего туристы проводят своё время именно за различными морскими развлечениями. Но нельзя забывать и о том, что на Пхукете проводится огромное количество интересных экскурсий. Перейдя по ссылке https://experts-tourister.ru/thailand/phuket/tours/fishing можно посетить различные экскурсии на Пхукете.

Однако, как ни крути даже они напрямую связаны с морем. Все экскурсии предоставляемы на Пхукете являются очень активными и незабываемыми. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, мы предлагаем краткий список того, что должен посетить каждый турист.

Обзорная экскурсия по Пхукету. Это самое первое, на что должен обратить внимание каждый турист. В ходе этой экскурсии вы сможете полюбоваться красотами всего острова и узнать его захватывающую историю.

Национальный парк Кхао Сок. Этот парк располагается в провинции острова. Только здесь, есть уникальная возможность, насладится нетронутыми уголками природы, за пределами самого Пхукета. Здесь можно понаблюдать за настоящей тайской жизнью, искупаться в великолепном озере Чео Лан, познать экзотическую природу и загадочную тайскую культуру.

Слонопотамия. Эта экскурсия понравится, как детям, так и взрослым. В ходе экскурсии вы получите информацию о культуре страны, её традициях и истории. К тому же есть возможность узнать даже различные тайские мифы и легенды. Каждый может искупаться в настоящем водопаде Пханг Нга. Но и это ещё не всё. Общение со слонами, вот что так любят всех туристы. У вас будет возможность покормить этих животных, искупаться с ними и даже прогуляться по настоящим джунглям.

Остров Джеймса Бонда. Пожалуй это самое известное место на всём острове. Этот остров не просто красив, а уникален и неповторим всей своей флорой и фауной. Он окружен впечатляющими мангровыми лесами, коралловыми рифами. А в море плавают очаровательные разноцветные рыбки. Также именно в этих местах могут политься оригинальные и интересные фотографии. Эти пейзажи не оставят равнодушным ни одного путешественника.

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