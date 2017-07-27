Какие экскурсии можно посетить в Амстердаме?

mavit
Автор: mavit Июль 27, 2017 20:54

Какие экскурсии можно посетить в Амстердаме?

Амстердам нравится путешественникам со всего мира своими удивительными достопримечательностями, памятниками архитектуры, различными музеями и духом свободы. Туристам, не владеющим английским языком, экскурсии в Амстердаме на русском языке очень пригодятся. Ведь как еще полностью погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, чтобы глубже узнать его историю и традиции.

Что посетить в Амстердаме?

Рейксмузеум

Удивительный и необычный музей считается одной из главной достопримечательностью Голландии. Чтобы ознакомиться с историей страны и полюбоваться на прекрасные полотна художников это самое лучшее место. В музее также представлены выставки ремесла и искусства, а также кукольные домики прошлых веков в миниатюре, воспроизводящие архитектурные строения тех времен.

Тропический музей

Музей антропологии, является одним из самых больших в Европе. Здесь представлены около десятка экспозиций, а также различные выставки по современному и традиционному искусству. В этом музее сосредоточена вся мировая культура и палитра наций.

Амстердамские каналы

Бесспорно, стоит посетить и знаменитые каналы этого города. Самыми красивыми по праву являются — Сингел и Грахтенгордел. Прогулка вдоль живописных каналов подарит незабываемые эмоции и доставит радость. Старинные дома, расположенные вдоль каналов, зачаруют своей красотой и унесут в мир сказок, а вечерний вид амстердамской Венеции надолго запечатлится в памяти.

Мост Питон

Своеобразный мост, носящий странное название змеи олицетворяет творчество и самобытность города. Он соединяет полуостров Споренбург с островом Борнео. Конструкция моста в виде извивающегося змеиного тела удивительно смотрится при вечернем освещении.

Парк Кекенхоф

Не найдется ни одного человека, который не знает, что Голландия славится своими тюльпанами. Для того, чтобы увидеть всю прелесть и красоту этого цветка стоит посетить этот парк весной, когда расцветают почти 5 миллионов тюльпанов и создают поистине незабываемое впечатление.
В парке также много мест для прогулок среди буйной зелени. В нем расположены несколько оранжерей, каналов, лужаек и прудов. На территории парка есть кафе с ресторанами, где можно тоже отдохнуть, любуясь природой.

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mavit
Автор: mavit Июль 27, 2017 20:54
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    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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