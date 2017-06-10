Какие экскурсии можно посетить в Барселоне с русским гидом?

Если ваше путешествие будет проходить в солнечном и прекрасном Барселоне. Тогда необходимо позаботиться о том, чтобы посетить экскурсии, чтобы лучше узнать это место и узнать всю его историю и достопримечательности. Но лучше это делать с русским гидом, который сможет ярко и подробно рассказать обо всем на родном языке. Кстати, перейдя по ссылке http://bcnexpert.ru/excursions можно узнать об экскурсиях в Барселоне с русским гидом Эриком. Такая обзорная экскурсия, как правило, начинается со столицы, так как именно здесь начинается история не только города Каталонии, но и всей Барселоны.

Обзорные экскурсии обычно длятся не более трех часов, стоят недорого, но зато позволяет совсем по – новому посмотреть на Барселону, понять, как живет этот город, как складывается ее быт, в чем особенности этого места и каков его национальный колорит. В экскурсионную программу всегда обязательно входит посещение многих памятников. В Барселоне большое количество архитектурных памятников, а также культурных и особенно гастрономических. Можно увидеть не только прекрасную и славную сторону этого города, но и увидеть те времена, когда в нем царили мрачные и очень кровавые годы. Главная особенность такой экскурсии заключается в том, не только наблюдать со стороны, но и самому быть участниками этого процесса, слышать и ощущать запахи, оттенки и различные вкусовые качества. Именно гид сможет подсказать то, какие вины все-таки лучше всего стоит приобрести, и какая кухня в этом городе будет самой лучшей. Гид даже поможет выбрать то место, куда можно отправиться, чтобы не только немного перекусить, но также приятно и хорошо провести время.

Чаще всего, такие обзорные экскурсии чаще всего предназначены для тех людей, которые в этот город попадают на один день, но хотят как можно лучше его увидеть и рассмотреть. Экскурсии имеют разные программы и разные часы ее проведения, но это и будет влиять на то, какова будет цена такого путешествия. Каких только восхитительных мест можно увидеть в этом прекраснейшем и великолепном городе! Многие путешественники пожелают не только увидеть памятники культуры, но и прогуляться по набережным и может быть посетить те порты, которые есть в этом городе.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+