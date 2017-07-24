Какие экскурсии можно посетить в Будапеште?

mavit
Автор: mavit Июль 24, 2017 01:20

Какие экскурсии можно посетить в Будапеште?

Будапешт располагается на обоих берегах реки Дунай. Каждый турист найдет, чем ему здесь заняться. Этот город никого не оставит равнодушным. Самое первое, что должен совершить каждый путешественник это обзорная экскурсия. Именно она поможет выявить то, что конкретному человеку наиболее интересно. Ведь в Будапеште организуется огромное количество русскоязычных экскурсий. Перейдя по ссылке https://experts-tourister.ru/hungary/budapest/tours можно посетить экскурсии с русскими гидами в Будапеште.
Эти экскурсии дают возможность полюбоваться красотой этого города, а ещё узнать все тайны и исторические справки о развитии и культуре этого города. Будапешт своей культурой выделяется на фоне всех других городов Европы. А лучше с ним познакомиться помогут профессиональные гиды.
Экскурсии, которые необходимо посетить каждому.
Фольклорная программа с ужином. В ходе этой экскурсии есть возможность посетить самый яркий ресторан в Будапеште. Здесь вас ждёт национальная программа, музыка, танцы, ужин, состоящий из национальных блюд Венгерской кухни, и даже алкогольные и безалкогольные напитки.
Вечерний Будапешт. В этой экскурсии вас ждёт захватывающая прогулка на теплоходе по Дунаю. Для наиболее комфортного времяпрепровождения организаторы создали все условия интереснейшие рассказы о истории Будапешта, изысканное шампанское и приятная музыка. А полумрак и огни большого города добавят большей романтики в ваше путешествие.
Экскурсия для тех, кто рано встаёт. Это обзорная экскурсия, но далеко не самая обычная. Это уникальная возможность увидеть особенности города, когда все только просыпаются. Также именно в это время нет большого количества туристов, и есть возможность сделать оригинальные и красивые фотографии, которые будут только у вас.
Мини экскурсия. Если вы не из тех людей, которые любят тратить долгое время на экскурсионные прогулки, но узнать все достопримечательности города вам хочется, то эта экскурсия точно вам подойдёт. За очень короткий срок вы успеете прогуляться по всем главным улицам Будапешта, а захватывающие рассказы экскурсовода позволят вам узнать много нового и интересного об этом городе.

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mavit
Автор: mavit Июль 24, 2017 01:20
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

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