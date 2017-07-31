Какие экскурсии можно посетить в Грузии?

По неофициальной традиции, туристы, которые прибывают в Грузию на самолетах, прежде чем начать путешествие по этой стране, знакомятся со столицей – Тбилиси. Пробыв хотя бы несколько дней в этом прекрасном и удивительном городе, туристические маршруты уведут туристов вглубь страны, да и в окрестностях Тбилиси найдутся интересные места, привлекающие первозданной красотой, а также древнейшей историей. Тысячи туристов посещают эти места. Путешествия по Тбилиси вполне сочетаются с поездками в соседние регионы, такие как Кахетия и Имеретия, а также и в другие районы небольшой страны Грузии. Путешественники с опытом путешествий, советуют начинающим коллегам составлять план посещения достопримечательностей, которые просто необходимо увидеть, а также разузнать и графиках экскурсий. Для неспешного отдыха в Грузии такой подход является наиболее рациональным.

Находясь в Грузии, вам наверняка захочется посетить и такие известные места, как Уплисцихе, Гори. Для вас будет организована экскурсия в Мцхету с русскоязычным гидом. Всего за один день вы сможете побывать в этих трех городах, один из которых – Гори славен тем, что там родился Иосиф Виссарионович Сталин. А Уплисцихе славен тем, что там расположен наидревнейший город в пещерах. Этот город считается одним из первых на нынешней территории Грузии. Он расположен по берегам реки Кура недалеко от города Гори, всего в двенадцати километрах.

Мцхета – древнейший город государства Грузии. По историческим данным, основание города берет начало с пятого века до нашей эры. Предание гласит, что основал город Мцхетос – старший сын царя Картлоса. Мцхетос, по легенде – потомок самого Ноя.

В Мцхете отмечается переплетение культур – античной и христианской. Например, древняя крепость Армази стоит со времён Древнего Рима. В городе расположен и главный собор государства – Светицховели, а на горе, с удивительным видом на реки Арагви и Кура, так, где они сливаются, расположился древний монастырь Джзаари. Это место описал поэт Михаил Лермонтов в своей поэме «Мцыри». В городе Гори можно посетить музейный комплекс Сталина, в который включены дом, где он был рожден и бронированный вагон. В этом вагоне, во время войны, Сталин перемещался по линии фронта.