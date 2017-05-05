Крымский полуостров-это сказочное место отдыха. Чистое море, различные пляжи (галечные, песочные), мягкий климат, удивительная природа, воздух-все это делает отдых незабываемым.

Отдыхая в Крыму, можно узнать о лучших его достопримечательностях на экскурсиях. Богатая история полуострова, огромное количество памятников архитектуры позволяет расширить свой кругозор. Какие экскурсии можно посетить в Крыму можно подробно ознакомиться здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/krym/guides.

Какие экскурсии можно посетить в Крыму?

Бахчисарай

Бахчисарай был в прошлом столицей Крымского Ханства. Небольшой город готов поведать туристам все тайны. Крепость Чуфут-Кале, расположенная на скалах, является одним из самых старых Крымским монастырей. В программу входит посещение города Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря и Ханского дворца.

Севастополь

Посещение легендарного Севастополя занимает целый день. За это время можно познакомиться с достопримечательностями города. В городе-герое находится большое количество памятников. Посетить их за день довольно сложно. Поэтому программа посещения Севастополя состоит из самых значимых мест. Это экскурсия на мемориальный комплекс, расположенный на Сапун-горе, обзорная панорама обороны Севастополя. Также сюда входит посещение центра Севастополя и его памятников.

Парки и дворцы Южного Крыма

Тур предназначен для людей, которые кроме посещения памятников, желают обогатить свои знания по истории. Во время тура можно узнать об великих исторических персонажах, таких как Воронцовы и Романовы. Путешествие познакомит с парковыми достопримечательностями Крыма. Программа включает в себя посещение летней резиденции в Ливадии, замка на скале.Звездой тура является обзор великолепного дворцово-паркового ансамблю 19 вв. в Алупке, которая принадлежала графу М.С. Воронцову.

Мраморные пещеры

Расположены пещеры на плоскогорье Чатыр-Дага, что в 15 километрах от Симферополя. Находятся на высоте 1 километра над уровнем моря. Это поистине удивительное место. Вид сверху просто завораживает. Крымские долины и горы-это природное чудо, красотой которых можно любоваться бесконечно. Вокруг расположены луга и карстовые воронки. Для посещения пещер организован транспорт, так как дорога к ним достаточно тяжелая и пыльная. Самыми популярными пещерами являются Мраморная и Эмине-Баир-Хосар.