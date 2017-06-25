Какие экскурсии можно посетить в Лиссабоне?

mavit
Автор: mavit Июнь 25, 2017 06:56

Какие экскурсии можно посетить в Лиссабоне?

Во время путешествий у многих возникает вопрос куда съездить и что посмотреть, чтобы отпуск был не только пассивным лежанием под жаркими лучами, но и познавательной и интересной. Вот и собираясь в Португалию, не стоит отказывать себе в удовольствии познакомиться поближе с этой страной и ее населением. Очень сложно путешествовать, не зная языка, поэтому перейдя по ссылке http://gidlissabon.ru/excursions/25096 можно посетить экскурсии в Лиссабоне с русскоязычным гидом Марианом Даничем.
Лиссабон является столицей Португалии и несет в себе история не одной сотни лет. Мариан Данич увлечет с собой в это увлекательное путешествие по городу, рассказывая о нем самые невероятные факты и события. Он покажет не только знаменитые исторические места и памятники, но и познакомит с современным Лиссабоном. На выбор можно исследовать город пешком или на автомобиле. Занимает обзорная экскурсия прядка 3,5-4 часов.
У Мариана Данича уже есть отработанный годами маршрут, который придется по душе каждого туристу. Во-первых, он включает в себя посещение всех достопримечательностей. Не забудет при этом захватить и исторический центр Белен. После этого курс будет взят на знаменитый собор Жеронимуш и церковь Св. Доминика. Дальше маршрут будет направлен в Беленьскую Башню и в монумент Первооткрывателям.
В Лиссабоне прекрасная набережная и просто непростительная ошибка будет не заглянуть на нее. Поэтому дальнейший путь будет направлен именно туда. Здесь можно познакомиться поближе с таким площадями, как Маркиз Помбал, Россио, Коммерции и Реставрации.
Конечно, по этому городу можно гулять бесконечно долго, но экскурсионная программа должна завершаться. И произойдет это на смотровой площадке. Здесь открывается прекрасный панорамный вид на живописный парк Эдуарда 7. Для всех сладкоежек будет представлена уникальная возможность полакомиться знаменитым пирожным, которое имеет ироничное для русского человека название — паштел ды ната. Многие наши соотечественники, приехав в Лиссабон, ищут это пирожное, чтобы его попробовать.
Вечер закончится в местном ресторане с ужином под национальную португальскую музыку, которая называется Фаду.
На эти экскурсии по столице Португалии можно отправляться вместе с детьми.

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mavit
Автор: mavit Июнь 25, 2017 06:56
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