Какие экскурсии можно посетить в Лос Анджелесе?

Лос-Анджелес — интересный город, который является столицей кинематографа и создателем звездных вечеринок. Огромное количество людей мечтает попасть в этот город, чтобы попасть на Аллею Славы, покорить волны в море или хорошо провести время в Беверли-Хиллз, увидеть самые интересные, интригующие и завораживающие достопримечательности Лос-Анджелеса. Перейдя по ссылке http://theprivateguides.ru/excursions можно посетить экскурсии в Лос-Анджелесе с русскими гидами.

Места посещения

Калифорнийские звездные войны. Последняя часть всем известного фильма снималась именно в Лос-Анджелесе. Каждый человек сможет удивиться прекрасной дикой природе Калифорнии, которая была использована в фильме в качестве космической планеты. После посещения этого места группа отправится в Редвуд – место, которое и послужило в фильме спутником Эндора. Людям, находящимся в группе можно будет изучить данное место, чтобы насладится необычной атмосферой. Кроме того путь экскурсии будет пролегать через Долину Смерти, интересное и красивое место, которое находится около горного хребта Сьерра-Невада. Экскурсовод покажет Гранд-Каньон, в котором снимались сцены с путешествием двух роботов во дворец Джаббы.

Путешествие по самым интересным местам. Первым местом экскурсии будет ресторан, в котором едят большинство известных людей. Он расположен в западной части Голливуда. У каждой знаменитости можно взять автограф и сделать с ним фото на память. Следующей остановкой будет место, где люди и создают интересные фото держа знак Голливуд у себя на ладони. Затем экскурсия переместиться в Беверли-Хиллз, где во время езды на автобусе будет рассказываться история каждого интересного здания, в котором хоть раз побывали звезды. Последней остановкой экскурсии будет частный аэродром, который покажет Лос-Анджелес во всей красе.

Игровые локации в реальной жизни. Люди которые часто играют в игры, например, в GTA San Andreas, не раз задумывались о том, как выглядят места из игр в реальной жизни. Теперь они могут это узнать. Любой человек сможет посетить Калифорнию и Лос-Анджелес, с которых и был взят образ для ранее названной игры.

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