Какие экскурсии можно посетить в Неаполе?

mavit
Автор: mavit Июль 8, 2017 00:45

Какие экскурсии можно посетить в Неаполе?

Если вас привлекают легенды древнего мира, красота архитектурных памятников и отдых у тёплого средиземного моря, то вы непременно должны посетить Неаполь. Этот итальянский город с удовольствием принимает туристов, и, перейдя по ссылке http://gidneapol.ru/ можно познакомиться с русским гидом в Неаполе Анастасией Кучумовой. Богатое историческое прошлое города, подразумевает множество памятных свидетельств, тех или иных событий, которые нашли отражение в анналах мировой истории. Попав в Неаполь, обязательно следует посетить следующие экскурсии:
Один день в городе Помпеи
Находясь в нескольких километрах от Неаполя, уничтоженный извержением одного из самых красивых вулканов мира, город Помпеи, на своём примере продемонстрирует вам, как были устроены города древности. Также, находясь среди древних стен, вы сможете вместе с жителями Помпеи, пережить тот страшный день, когда вулкан Везувий решил показать свой характер. Эта трагическая история, находит отклик в сердце каждого туриста.
Экскурсия по Неаполю
Естественно, было бы нелогичным, приехав в Неаполь, обойти этот древнейший город своим вниманием. Благодаря удобному местоположению, Неаполь, является довольно большим портом. А это значит, что его, во все времена, посещало множество людей. Каждый из них, вносил свой посильный вклад в историю города. В экскурсию по Неаполю, входит посещение более десятка объектов, с историей которых, вас обязательно познакомят.
Посещение острова Капри
В получасе езды на катере от Неаполя, расположился остров Капри. Ещё императоры древнего Рима, любили предаваться здесь праздности и лени. На острове остались развалины роскошнейших вилл, в прошлом принадлежавших знатным гражданам. Роскошные пляжи, шикарная природа и богатая история, сделают посещение этого острова, знаковым событием в вашей жизни.
Естественно, что всем перечисленным, список экскурсий не заканчивается. История Неаполя и его окрестностей, настолько богата событиями, что для знакомства с ними не хватит целого года. Более полный список мероприятий, можно уточнить, перейдя по ссылке вверху статьи.

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mavit
Автор: mavit Июль 8, 2017 00:45
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