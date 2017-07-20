Какие экскурсии можно посетить в Париже?

В этой статье будут описаны экскурсии в Париже, а также дано краткое описание некоторых из них.

Столица Франции так хороша, что заставляет в себя влюбиться с первого взгляда, кроме того, об этом великолепном городе со словами восхищения будет рассказывать каждый гость. Из всего многообразия, а это 826 экскурсий, несомненно, каждый найдёт именно ту, в которой цена на экскурсию в Париже его полностью устроит в финансовом плане.

Многовековая история, которую впитал даже самый обычный булыжник на мостовой, не способна оставить равнодушным никого. Из–за обилия туристов может показаться, что Париж — это большой муравейник, но не стоит же эта несущественная деталь того, чтобы постоянно переносить поездку сюда. На первой же обзорной экскурсии придёт осознание того, что был сделан правильный выбор.

Экскурсии в Париже многогранны и разнообразны, любой почитатель истории, да и просто обычный обыватель найдёт для себя что-то особенное. Отдельно следует сказать о гидах, которые являются мастерами своего дела и умеют заинтересовать и доходчиво донести всю информацию, о той или иной достопримечательности. Экскурсионные программы настолько обширны, как и цены на экскурсии в Париже, что здесь найдётся место от тура по Шампани, где можно будет посетить прекрасные виноградники, и естественно, провести дегустацию продукции именитых домов в непосредственном месте хранения продукции – в погребах. До прогулки по блошиному рынку Сент-Уена, ведь именно здесь можно встретить множество вещей, естественно старых, а в дополнении увидеть не «глянцевую сторону» города, а реальные лица его обитателей.

Это просто мечта любого коллекционера, ведь за каждым новым поворотом его будет ждать неизведанное, и эта прогулка может превратиться в занимательное и познавательное путешествие.

Есть люди, которые не переносят групповые туры с кучей народа и суматохой. Для удовлетворения их пожеланий в наличии есть и индивидуальные экскурсии. Во время таких туров происходит более живой контакт, а интерактивный подход способствует долгому отложению в памяти.

Частные гиды настроены на результат, поэтому они обладают отличными сведениями об истории Парижа и многих его интересных уголках. Для детей можно устроить экскурсию по посещению Диснейленда, кроме того, детишкам очень по душе будут костюмированные экскурсии.

Для большинства людей, не знающих прекрасный язык этой страны, проблем для заказа экскурсии на русском языке не возникнет.

Наиболее перспективные экскурсионные направления:

— Посещение Диснейленда;

— Замки Луары;

— Ночной Париж;

— Поездка в Нормандию.

— Обзорная экскурсия.

На самом деле этот список можно продолжать очень долго. Главное то, что выбор есть и при любой выбранной экскурсии гарантировано незабываемое впечатление.