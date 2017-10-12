Какие экскурсии можно посетить в Паттайе?

Если кто ещё не знает, что это за слово такое Паттайя – это курортный «рай» в уголке мира, расположенный по берегам Сиамского залива в королевстве Таиланд.

Паттайя – это то место, где можно в полной мере насладиться отдыхом и любованием экзотической природы на суши и в морских глубин, как простые туристы, так и экстремалы, а также личности неординарные и смелые. Перейдя по ссылке http://www.vip-pattaya.ru/ можно посетить самые популярные экскурсии в Паттайе.

Паттайя – это то место, где можно провести свой отдых, который включает в себя и различные экскурсии по самым разным местам. К достопримечательностям Паттайи относятся не только шикарные пляжи. Недалеко от прибрежной черты расположился буддийский храм. Он носит название «Истина» и выполнен весь из дерева. Храм этот красивый и таинственный, пользуется большой популярностью у туристов. В предместьях города раскинулся большой рынок по продаже морепродуктов. Здесь можно увидеть, наверное, все виды морской фауны, которая обитает в Сиамском заливе.

Всем туристам рекомендуется начинать свои экскурсионные маршруты с поездки на реку Квай. Река пролегла через непроходимые таиландские джунгли. Туристов ждут невероятные сказочные пейзажи, катание на слонах. Можно поплескаться в водах чудесного водопада. Кроме этого по пути будет экзотический плавучий рынок. Ну и конечно, плавание на лодках по реке Квай доставит огромное удовольствие всем без исключения туристам. Но и это ещё не все! В этой экскурсии на речку Квай туристов ожидает и возможность искупаться в оздоровительных радоновых источниках. Вода в них горячая, и доходит до сорока градусов Цельсия. Купание в этом источнике благотворно влияет на суставы, дерматологические заболевания и на прочие недуги.

Всем туристам обязательно надо заказать экскурсию в столицу Королевства – в Бангкок. Этот город знаменит тем, что туристов в нем бывает больше, чем в любом другом городе мира. Бангкок – город контрастов, и этот контраст можно лицезреть на каждом шагу. Здесь жизнь кипит, и процветают разные ее проявления. В городе много красивых храмов, которые сверкают на ярком солнце. Самая оживленная улица в Бангкоке – Чайнатаун (Китайский квартал). Туристы смогут взять в аренду лодку и отправиться на ней далее водным путем по Бангкоку. Здесь же на воде, можно воспользоваться услугами плавучего рынка или вкусно покушать. Кстати, тайская кухня – прекрасна!