Какие экскурсии можно посетить в Риге?

mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 02:57

Какие экскурсии можно посетить в Риге?

Рига – один из самых живописных городов Прибалтики, ежегодно привлекающий туристов в свои гостеприимные объятия. По своей сути это «маленький Париж», наделенный, однако, каким-то особенным стилем и уникальными чертами собственной неповторимости. Если у Вас есть желание посетить столицу Латвии, то данная статья поможет Вам больше узнать о ее удивительных достопримечательностях. А перейдя по ссылке http://gidporige.ru/excursions можно узнать о русском гиде в Риге Александре Волковой.Самые лучшие маршруты в Риге – от нашего гида. Это обзорно-тематические, пешеходные, и экскурсии на авто по самым интересным местам города.
Экскурсии не обходятся без посещения следующих мест:
Ратушная площадь с памятником хранителя Риги – Роланда, за которым находится Дом братства черноголовых и особняк Шваба. Чуть далее расположена ратуша. На Ратушной площади – Музей оккупации. Также можно познакомиться со скульптурой Бременских музыкантов.
Удивительные достопримечательности: собор св. Петра, церковь св. Иоанна, Домский собор с уникальным органом и чудесными витражами, огромный собор Святейшей Марии, старинные церкви св. Георгия и св. Иакова.
На Резницкой улице мы увидим здание Конвент Экко.
Дом с двумя башнями и фигурами котов удивит своей необычайностью.
Рижский замок XV в. – нынешняя резиденция президента, где располагаются музеи.
Средневековые дома — «три брата» представляют собой архитектурный музей Латвии. Недалеко от них — Шведские ворота, Защитная и Пороховая башни.
Ближе к северу видна Цитадель со старейшими парками.
Старый город окружен бульварами с парком Эспанада.
Красивейшей, с неповторимыми зданиями, является улица Альберта. В центре парка — жемчужина православия – собор Рождества Христова.
Рига с современным обличьем. Вантовый мост над Даугавой относят к самым крупным мостам Европы. Недалеко от нее — здание Академии Наук Латвии.
Рига – город с восьмивековой историей, в который можно влюбиться. В узкие улочки его Старого города и в бульвары «Новой» Риги, в древнюю готику и рижский модерн. Наши экскурсии подарят Вам прекрасную возможность прикоснуться к истории и архитектуре Риги разных эпох.

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mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 02:57
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