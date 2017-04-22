Ватикан – великолепный и изумительный город, который представляет собой небольшое и старинное государство, где жителей не так уж и много, но зато постоянно огромнейший и непрекращающийся поток туристов. Все они отправляются в этот удивительный и восхитительный город-государство для того, чтобы увидеть все его достопримечательности и посетить музеи, которых в этом необычном и поразительном государстве огромнейшее множество. Кстати, перейдя по ссылке https://experts-tourister.ru/vatikan/tours можно узнать, какие экскурсии можно посетить в Ватикане. Самыми популярными и распространенными экскурсия в Ватикане на сегодняшний день являются Капитолийские музеи и ему подобные.

Но особой востребованностью и популярностью пользуется те музеи, которые связаны с религией. Это, прежде всего, Сикстинская капелла и собор Святого Петра. Именно в этом государстве в его многочисленных музеях собрана огромнейшая коллекция живописных, скульптурных и архитектурных произведений. Некоторые работы выполнены еще великими и непревзойденными мастерами античности, средних веков и даже прославленной эпохи Возрождения. Есть выставки, где представлены работы современных гениев Ватикана. Все музеи и соборы Ватикана находятся под мировой охраной, так как эти достопримечательности составляют великую ценность для всего мира. Экскурсии по Ватикану можно совершать самостоятельно, но тогда все-таки лучше использовать какую-то информацию, например, из путеводителей или же воспользоваться специальными предложениями об экскурсии, где гиды проведут замечательное пояснение к каждой уникальной достопримечательности Ватикана.

Все достопримечательности Ватикана можно рассмотреть за один день, если правильно и рационально отнестись к такому познавательному путешествию. Большая часть организованных экскурсий начинает в живописном дворике Пинии и будет проходить через многие музеи, о которых стоит знать каждому образованному и развитому человеку. Организованная экскурсия с гидом особенно идеально подойдет для тех туристов, которые посещают это удивительное и старинное государство первый раз.

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