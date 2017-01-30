Какие громкие скандалы окружали «Оскар» за время существования премии?

Голый бегун, кража статуэток и антисионистские речи: какими скандалами еще отличились церемонии вручения премии «Оскар»?



2017 год для престижной премии «Оскар» проходит относительно спокойно, а вот прошлый, 2016-й, начался со скандала – американскую киноакадемию обвинили в предвзятости на расовой почве из-за отсутствия афроамериканцев среди номинантов. Так, актер Спайк Ли и

актриса Джада Пинкетт-Смит, жена Уилла Смита, пообещали бойкотировать церемонию вручения премии «Оскар». А киноакадемия, в свою очередь, пообещала пересмотреть свой состав. Ситуация, конечно, не особо приятная, но если вспомнить всю историю премии, то в ней найдется немало других не менее скандальных инцидентов. Какие драматические и курьезные истории окружают «Оскар», вспоминал корреспондент ИА «Амител» .

В 1934 году лучшего режиссера объявлял комик Уилл Роджерс, который со сцены сказал: «Иди и возьми его, Фрэнк!» Так, за заветной наградой поднялись двое, правда, одному из них пришлось вернуться обратно. «Оскар» получил Фрэнк Ллойд за «Кавалькаду», а Фрэнк Капра остался ни с чем, заслуженную премию он получил только через год.

В 1936 году произошел первый бойкот премии: члены гильдии сценаристов, а также члены актерской и режиссерской гильдий не пришли на церемонию, так как академия не хотела идти на переговоры с профсоюзами. Дабы отстоять свои убеждения, сценарист Дадли Николс даже отказался от «Оскара», который ему хотели вручить за лучший сценарий фильма «Осведомитель» – он проигнорировал церемонию и отказался от статуэтки, когда ее отправили ему почтой. Впоследствии его выбрали главой гильдии сценаристов.

В 1938 году актриса Элис Брейди, которой должны были вручить статуэтку за лучшую роль второго плана, сломала ногу и не смогла прийти на церемонию. Ее «Оскара» забрал неизвестный человек, который поднялся на сцену, поблагодарил всех присутствующих и ушел. Кто это был – до сих пор неизвестно, ясно только, что актриса точно его за своей наградой не посылала.

В 1940 году «Оскара» дали Хэтти МакДэниэл, сыгравшей Мамушку в картине «Унесенные ветром». Актриса стала первой темнокожей обладательницей этой престижной кинонаграды. Только вот как на церемонии вручения, так и на премьере фильма сидеть ей пришлось в специальной секции зала, отведенной для «цветных».

В 1943 году актриса Грир Гарсон, получившая премию «Оскар» за лучшую роль в военной драме «Миссис Минивер», отличилась особо длинной благодарственной речью: сначала она долго собиралась с мыслями, а потом еще говорила пять с половиной минут. Организаторы на следующий год решили урезать время выступления до 45 секунд, по истечении которых сразу же начинал играть оркестр.

В 1947 году президент Гильдии киноактеров Рональд Рейган, представляя фильм об истории премии, заявил, что представленная публике картина рассказывает о прошлой славе «Оскара», о настоящем и вдохновляет на будущие победы, только вот оказалось, что лента идет вверх ногами.

С 1943 по 1945 год из-за военной экономии «Оскары» делались из гипса, а потом, уже после завершения войны, эти статуэтки меняли на стандартные, бронзовые, позолоченные.

В 1971 году американский актер Джордж Кэмпбелл Скотт, несмотря на то, что ему присудили награду за главную роль в фильме «Патон», отказался идти на церемонию вручения и заявил, что «Оскар» – это «унизительный двухчасовой мясной парад».

В 1973 году на церемонию не явился Марлон Брандо. Вместо себя он отправил девушку в индейском наряде, которая от лица актера зачитала речь, где он сообщил, что от награды отказался потому, что в киноиндустрии показывают индейцев в негативном свете.

В 1974 году во время объявления номинантов в категории «Лучший фильм» по сцене, показывая пальцами «V», пробежал совершенно голый человек.

В 1976 году комик Марти Фельдман, вручая одну статуэтку двоим, разбил ее на части о пол и дал каждому по половинке.

В 1978 году актриса Ванесса Редгрейв, которую наградили за лучшую роль второго плана в фильме «Джулия», выступила со сцены с антисионистской речью.

В 1983 году служба охраны на церемонии, видимо, после случая с голым бегуном, решила быть более бдительной и не впустила вышедшего покурить польского режиссера и продюсера Збигнева Рыбчинского, который, получив премию «Оскар» и разволновавшись, ушел из зала успокоить нервы.

В 1993 году актер Ричард Гир, вместо того чтобы зачитать подготовленный текст с именем победителя в номинации «Лучшая работа художника-постановщика», решил высказаться о неправильной политике КНР в Тибете.

В 1998 году Леонардо Ди Каприо отказался идти на церемонию вручения, потому что его не номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Титаник». Джеймс Кэмерон за это назвал актера «испорченным панком».

В 2000 году со склада пропали 55 еще не выгравированных статуэток, через несколько дней они нашлись на помойке.

Кроме того, запомнилась эта премия и нарядами создателей «Южного парка», которые пришли на церемонию в женских одеждах: один выбрал имитацию зеленого платья Versace, в котором в 1999 году пришла на «Оскар» Дженнифер Лопес, а другой – розовое, как у Гвинет Пэлтроу.

В 2003 году получавший «Оскар» режиссер-документалист Майкл Мур выступил с гневной речью в сторону политики президента Джорджа Буша. Кроме того, в этом же году премию вручали Роману Полански за лучшую режиссуру в фильме «Пианист», кинематографист, обвиняемый в педофилии, в это время скрывался в Швейцарии.

В 2012 году комедийный актер Эдди Мерфи отказался от роли ведущего. Так, он выразил свое несогласие с отстранением продюсера церемонии Бретта Ратнера из-за неполиткорректного высказывания в адрес сексуальных меньшинств.