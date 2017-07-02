Какие новинки фильмов можно посмотреть в 2017 году?

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Одним из самых ожидаемых фильмов, который выйдет на экраны является фильм «Мумия». Это продолжение известного кинофильма, выхода которого киноманы ждали с большим нетерпением. Фильм «Чужой» является еще одной ожидаемой новинкой, которая отличается неожиданными поворотами сюжета. Ярая выразительная графика новых фильмов. «Трансформеры 5» является горячей новиной 2017 года, которую обязательно стоит посмотреть. Продолжение известной картины особенно понравиться тем, то является любителем приключенческих боевиков. Киноманам не стоит пропускать также картину «Обитель зла: Вендетта». Этот захватывающий фильм снят в жанре фантастический боевик.

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