Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

mavit
Автор: mavit Июнь 26, 2017 15:44

Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

Прошедший год, порадовал нас множеством красивых и интересных фильмов. Но и 2017-й, обещает быть не менее богатым на грандиозные киноновинки. По телевидению вовсю крутят рекламные трейлеры фильмов, которые будут представлены на суд зрителей в текущем году. На сайте na-kinogo.net можно найти новинки кино. Что это за картины и о чем они, предлагаю рассмотреть ниже.
Аватар, часть вторая. Премьера этого фильма, наверное, самое ожидаемое событие в мире кино. На создание картины, ушла рекордная сумма. Но, деньги были потрачены не зря. Немыслимые по красоте пейзажи, созданные с помощью компьютерной графики, стоят каждого вложенного в них цента. Во второй части, мы увидим, какие приключения ждут Джейка и его возлюбленную.
Трансформеры. Новая серия этого фильма, получила название «Последний рыцарь». В предыдущих фильмах, противоборствующие роботы, разрушили половины Земли. Но в серии, которая выйдет в этом году, они, похоже, доведут начатое дело до конца. Создатели франшизы, не пренебрегали большим количеством компьютерных технологий. Филь обещает быть динамичным и красочным.
Мумия. В этом году, от обмотанной бинтами египетской мумии, предстоит спасаться Тому Крузу. Сюжет обещает быть очень динамичным, ведь главному герою, необходимо будет разобраться с ситуацией, в которую он попал, причём сделал это не по своей воле. В фильме задействовано большое количество отличных актёров, что, несомненно, обеспечит картине, высокие кассовые сборы.
Плохая партия. Картина рассказывает о жизни на планете, после апокалипсиса. Главный герой, которого играет Киану Ривз, является людоедом. Однажды, он влюбляется в девушку, которую изловил на обед. Этот фильм, как и все, в которых играет Ривз, немного странный. Но, несмотря на это, его стоит посмотреть.
Здесь представлены, только некоторые из самых ожидаемых новинок кино. Остальные фильмы, без сомнения, тоже заслуживают самого пристального внимания. Чтобы узнать, о чём они, нужно перейти по ссылке, которая указана в начале статьи. Год 2017, обещает открыть для любителей кино, новую плеяду звездных актёров, которые займут достойное место на индивидуальной аллее Славы, в сердце каждого зрителя.

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mavit
Автор: mavit Июнь 26, 2017 15:44
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