Какие продукты представит Алтайский край на «Интурмаркете-2018»?

Экологически чистые продукты из Алтайского края презентуют с 10 по 12 марта в Москве в рамках XIII-й Международной туристической выставки «Интурмаркет-2018».

По информации Алтайтурцентра, в этом году гости выставки увидят новую линейку безалкогольных сбитней на основе меда и трав, травяные сборы и бальзамы, напитки на основе травяного чая и вина. На стенде Алтайского края можно будет попробовать и приобрести квас, лимонад, минеральную воду и другие безалкогольные напитки. А сувенирный «Алтайский медовый пряник» в этом году будет представлен в новом формате — весом по 30, 100 и 200 граммов.

Также посетители «Интурмаркета-2018» смогут приобрести алтайское сливочное масло и сыр. смогут приобрести настоящий алтайский мед, пергу, пыльцу, прополис, взвары, мед в сотах, продукцию на основе пантов марала.

Справка

Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018» пройдет в московском центре «Крокус Экспо» с 10 по 12 марта. Экспозиция Алтайского края будет представлена в павильоне №2. Алтайский край шестой год выступает ее стратегическим партнером и представляет масштабную экспозицию.