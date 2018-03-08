Какие продукты представит Алтайский край на «Интурмаркете-2018»?

mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45

Какие продукты представит Алтайский край на «Интурмаркете-2018»?

Какие продукты представит Алтайский край на «Интурмаркете-2018»?

Экологически чистые продукты из Алтайского края презентуют с 10 по 12 марта в Москве в рамках XIII-й Международной туристической выставки «Интурмаркет-2018».

По информации Алтайтурцентра, в этом году гости выставки увидят новую линейку безалкогольных сбитней на основе меда и трав, травяные сборы и бальзамы, напитки на основе травяного чая и вина. На стенде Алтайского края можно будет попробовать и приобрести квас, лимонад, минеральную воду и другие безалкогольные напитки. А сувенирный «Алтайский медовый пряник» в этом году будет представлен в новом формате — весом по 30, 100 и 200 граммов.

Также посетители «Интурмаркета-2018» смогут приобрести алтайское сливочное масло и сыр. смогут приобрести настоящий алтайский мед, пергу, пыльцу, прополис, взвары, мед в сотах, продукцию на основе пантов марала.

Справка

Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018» пройдет в московском центре «Крокус Экспо» с 10 по 12 марта. Экспозиция Алтайского края будет представлена в павильоне №2. Алтайский край шестой год выступает ее стратегическим партнером и представляет масштабную экспозицию.

 

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mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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