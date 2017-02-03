Каким образом происходит посев и сборка зерновых культур?

Метод засева сельскохозяйственных культур проводят прерывистым способом. Это значит, семена высеивают в ровные ряды с ровным скоординированным интервалом разрыва, которые остаются пустыми.

В том случае, если занимаются посевом яровых культур, в интервалы разрыва укладывают семена озимой пшеницы. Перейдя на сайт

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Для того посева используют специальное устройство в комплект которого входит специальная емкость с несколькими отделениями. В данную тару укладывают посевной материал различных культур.

Для того чтобы произошел одновременный посев различных зерновых культур в специальном устройстве находятся два рабочих вала которые соединяются с семя проводами. На высевающих катушках расположены желоба с промежутками между группами семян. Во время посева происходит равномерное распределение, что и дает возможность засеять равномерно комбинированное зерно.

Лучшие результаты получаются при использовании узкорядной модели посева, это значит, что расстояние между рядками не должно быть более семи сантиметров. При таком методе засева получается максимально высокий уровень равномерности. Но, не смотря на высокие показатели такой посев сложный для технического исполнения. При работе следует учитывать, что равномерность посева принято считать одним из основных параметров, влияющих на продуктивность растений.

Для сбора выращенного урожая применяют специальную тяжелую сельхозтехнику (комбайны). Когда поле полностью созревает на уборку всего урожая, есть только двадцать суток. В том случае если в хозяйстве имеется своя зерносушилка уборку можно растянуть максимум до тридцати суток.

За одну рабочую смену комбайн может обработать не более шестидесяти гектаров, а это составляет от 120 – 150 тонн зерновых культур. Все зависит от урожайности. Если в хозяйстве не содержат скот, сразу отпадает заготовка сена, поэтому комбайн может измельчить солому, равномерно разложив ее по всему поля, это послужит дополнительным удобрением для последующего засева.