Каковы размеры подводного льда Антарктиды? 

Если рассматривать в целом Антарктиду, то как правило, первое что приходит на ум человеку, так это огромный континент, покрытый лишь льдом. Но знайте, что все не так просто, как может показаться.

Например, для многих людей является загадкой тот факт, что ранее здесь вовсе росли пальмы, как бы это нелепо не звучало, но так оно и было на самом деле. Кроме того, здесь царил тропический климат, на сегодняшний день, континент – представляет собой популярную пустыню. Что касается толщины льда в Антарктиде, то этот вопрос интересует многих людей, и есть множество интересных фактов, которые собственно и касаются данной тематике.

Нельзя не отметить, что многие люди желают узнать, кому именно принадлежит данный материк, хочется заявить, что у нет никакого правительства.

Рельеф

Несмотря на то, что в действительности Антарктиду многие считают бескрайней ледяной пустыней, помимо снега и льда, конечно, здесь ничего нет. Никто не отрицает, это так, но существуют некоторые моменты, которые и требуют детального рассмотрения. Например, часто люди интересуются вопросом, связанным с толщиной льда в Антарктиде. Учтите сразу, что этот материал предлагает обширные долины, то есть без ледяного покрова, сюда можно отнести и дюны песчаные. Подробнее читайте, перейдя по ссылке http://www.news-i.ru/index.php/novosti-nauki/3371-antarktida-taet-na-glazakh.

Важно добавить, что снега в этих краях нет вовсе, более того именно здесь царит более суровый климат, сравнивая с другими регионами материка. Долины Мак – Мердо склонны к катабатическим ветрам, их скорость порой достигает 320 км в час.

Они в свою очередь начинают вызывать сильнейшее испарение влаги, это и привело к тому, что здесь собственно отсутствует лед и снег. Если рассматривать жизненные условия, то они, как правило, сильно похожи на марсианские.

Мало кому известно, что в Антарктиде также существует и огромный горный массив, он сопоставим по размерам с Альпами. Что касается климата, то здесь царит неповторимый контраст между количеством воды, сухим климатом. Это и есть самый сухой участок планеты Земля в целом, о чем следует знать. Даже в знойных, пустынях мира, как известно, выпадает больше дождей, нежели в засушливых долинах данного материка.

Как показывает статистика, в общей сложности за год здесь выпадает лишь десять сантиметров осадков, и исключительно на Южном полюсе. Большая часть территории данного континента покрыта вечными льдами, толщина которых составляет – 2133 метра.