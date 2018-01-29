Какую ценность представляет контора купца Морозова в Барнауле?

Сегодня, 21 января, на площади Свободы в Барнауле сгорело одно из исторических зданий – контора купца Морозова по ул. Ползунова, 31. Специалисты относят его к середине-концу XIX века. Здание входит в торговый комплекс купца А.Г. Морозова.

Описание

Как описывается в каталоге «Памятники деревянного зодчества Барнаула», опубликованном на сайте регионального управления по культуре и архивному делу, этот комплекс памятников архитектуры расположен в исторической части города и занимает угол квартала в границах улиц Ползунова, Льва Толстого и проспекта Социалистического. Является купеческой усадьбой с одно- и двухэтажными торговыми, жилыми и вспомогательными зданиями.

Одноэтажное деревянное здание «Контора купца Морозова» фасадами обращено на красные линии улицы Ползунова и проспекта Социалистического. Главный фасад этого здания, обращенный на улицу Ползунова, формирует облик площади Свободы (бывшй Соборной площади), говорится в каталоге.

«Одноэтажное бревенчатое прямоугольное в плане здание с вальмовой крышей, усложненой двумя щипцовыми фронтонами, над которыми возвышаются аттики циркульной формы. По главным уличным фасадам здание обшито горизонтально тесом, в нижней части стены применен сложный рисунок обшивки «елочкой». Карнизы оформлены резными подзорами в виде цветка крина. Фриз по уличным фасадам декорирован пропильной резьбой с растительным орнаментом. Фасад, ориентированный на площадь Свободы», – говорится в тексте.

История

В документе здание относят к середине-концу XIX века, при этом сообщается, что только в 1913 году Барнаульская городская управа разрешила Андрею Григорьевичу Морозову построить на ул. Петропавловской (нынешней – Ползунова) одноэтажный деревянный дом и каменную кладовую. Эта информация будет уточняться. Также отмечается, что постройка велась под наблюдением городского архитектора Ивана Носовича. Ранее на этом месте находилась казарма местной военной команды.

В декабре 1919 года в бывшей конторе Морозова, по данным справочного бюро, располагалось казначейство. На следующий год здание национализировали, а, спустя еще три года, собирались переделать под биржу и деловой клуб. Остался проект, в котором предусмотрен зал на 175 человек, эстрада, шахматная комната, биллиардная и столовая на 25 человек.

Этот объект культурного наследия является памятником деревянного зодчества, выполненным в формах эклектики. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Охрана объекта культурного наследия

Здание описывалось и в приказе об утверждении охраны, границ территории и правового режима участков в границах территории объекта культурного наследия «Торговый комплекс купца Морозова» от 2012 года. Документ также можно найти на сайте управления по культуре края, он подписан начальником управления Еленой Безруковой.

В документе сообщается, что на территории комплекса разрешается проводить работы по сохранению памятника, хозяйственную деятельность, не нарушающую его целостность. Рекомендуется обеспечивать его пожарную безопасность, защиту от динамических воздействий, заниматься благоустройством.

Ограничено было проведение капремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей с изменениями размеров, пропорций, параметров. Также было введено ограничение на использование отдельных строительных материалов, применение цветовых решений. Под ограничение поставили размещение рекламы и вывесок, стоянок, киосков, навесов.

По документу, снос объекта был запрещен, как и запрещено новое строительство, если оно не связано с принятием мер по сохранению и восстановлению историко-градостроительной среды объекта. Кроме того, не разрешалось менять характеристики объекта, влекущие за собой причинение вреда или умаление его исторической ценности.

Фото: Каталог «Памятники деревянного зодчества Барнаула»