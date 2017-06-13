Каминные часы – изысканное украшение помещения

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2017 19:55

Каминные часы – изысканное украшение помещения

Основной функцией часов для камина является не просто точный показ времени, а необычное украшение каминной полки. Среди разнообразных рамочек с фотографиями близких и любимых людей, сувенирами и статуэтками, там непременно найдется место для таких творений, как роскошные каминные часы, произведенные опытными мастерами.

Многообразие моделей

Модель ряд каминных часов очень разнообразен, поэтому подобрать стильный вариант, сочетающийся с интерьером помещения, не составит труда. Главное помнить, что они должны идеально вписываться и гармонировать с цветом и фактурой окружающей мебели и стен. К примеру, если камин, выполненный с отделкой под дерево, то и хронограф должен быть в деревянном корпусе. Единственные громоздкие часы могут занимать большую площадь на полке, а часы маленького размера могут затеряться среди других аксессуаров и остаться без должного внимания.

После того, как вы определились с дизайном часов, следует предопределить необходимый размер, основываясь на габаритах камина. В интернет-магазине td-vremya.ru вы найдете подробное описание особенностей каждого изделия и без труда выберете оптимальный хронометр. Данный магазин предлагает широкий ассортимент моделей разной формы, вида и габарита от опытных умельцев. Гарантирует оперативное оформление заказа, бесплатные консультации и персональное обслуживание.

Из чего изготовлены?

Для изготовления часов в основном используют массивы древесины, металл или закаленное стекло. Дорогостоящие версии покрываются позолотой, применяется витражная техника оформления, инкрустируются драгоценными камнями и минералами. Такие виды, несомненно, превращаются в настоящие произведения искусства, которые говорят о высоком статусе владельце и его роскошном вкусе.

Механизмы бывают кварцевые и механические. Основное их отличие заключается в том, что кварцевые работают от батарейки, а механические – от маленького двигателя. Каждые из них требуют бережного обращения и ухода. Не забывайте постоянно очищать от пыли, проверять внутренние конструкции и проводить диагностику.

Многие современные разновидности оснащаются дополнительными функциями. Они могут воспроизводить разные звуки, мелодии, отображать лунный календарь и работать как будильник. Набор функций зависит от личных предпочтений.

Каминные часы привнесут в домашнюю обстановку ощущение тепла, уюта и изысканности. Желаем приятных покупок, которые на протяжении многих лет будут радовать!

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mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2017 19:55
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