Картину Шишкина «Лес. Ели» пытались продать за 100 тыс. долларов и кокаин

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 03:45

Картину Шишкина «Лес. Ели» пытались продать за 100 тыс. долларов и кокаин

Картину Шишкина "Лес. Ели" пытались продать за 100 тыс. долларов и кокаин

Украденное из российского музея полотно нашли в Белоруссии

100 тыс. долларов и 3 килограмма кокаина – во столько оценили полотно Ивана Шишкина «Лес. Ели». Как пишет «Медуза», за эту стоимость полотно пытались реализовать в Белоруссии, а покупателем выступил гражданин одной из стран ЕС.

Сообщение о несостоявшейся сделке появилось на сайте белорусского МВД, сотрудники которого получили оперативную информацию о том, что в январе в страну поступит партия наркотиков из России, которую должны поменять на дорогостоящую картину. Так, курьеров, перевозивших кокаин и полотно, которое ранее было похищено, задержали.

Пока изъятую картину специалисты идентифицировали как подлинную.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 03:45
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