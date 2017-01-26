Картину Шишкина «Лес. Ели» пытались продать за 100 тыс. долларов и кокаин

Украденное из российского музея полотно нашли в Белоруссии
100 тыс. долларов и 3 килограмма кокаина – во столько оценили полотно Ивана Шишкина «Лес. Ели». Как пишет «Медуза», за эту стоимость полотно пытались реализовать в Белоруссии, а покупателем выступил гражданин одной из стран ЕС.
Сообщение о несостоявшейся сделке появилось на сайте белорусского МВД, сотрудники которого получили оперативную информацию о том, что в январе в страну поступит партия наркотиков из России, которую должны поменять на дорогостоящую картину. Так, курьеров, перевозивших кокаин и полотно, которое ранее было похищено, задержали.
Пока изъятую картину специалисты идентифицировали как подлинную.
Читайте также
- Топ самых добрых и полезных мультиков для детей 0 24.Дек
- Управление по работе с населением объявляет о проведении городского конкурса на лучший новогодний снежный городок 0 02.Дек
- Хип-хоп-группа «Kavabanga & Depo & Kolibri» посетила Бийск 0 18.Май
- Барнаулец Вадим Капустин прошел в четвертьфинал шоу «Голос» 0 19.Ноя
- Наташа Королева будет судиться с СБУ из-за запрета въезда на Украину 0 23.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий