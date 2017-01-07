Кассовые сборы картины «Викинг» превысили 1 млрд рублей

Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 17:45

Кассовые сборы картины «Викинг» превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы картины "Викинг" превысили 1 млрд рублей

За девять дней проката картина Андрея Кравчука собрала 1052 млн рублей

Кассовые сборы российской киноленты «Викинг», которая вышла в прокат 29 декабря 2016 года, превысили 1 млрд рублей, что стало новым рекордом для отечественного кино, предыдущими лидерами были «Сталинград» и «Экипаж». 

Как пишет ТАСС, ссылаясь на портал «Кинобизнес сегодня», по предварительным данным, лента заработал в пятницу 100 млн рублей, и общая сумма достигла 1052 млн рублей после девяти дней проката. Ещё около 200-210 миллионов рублей фильм должен собрать в субботу и воскресенье, а это значит, что по итогам второго уик-энда в его копилке будет уже 1,25-1,26 млрд рублей.

Миллиардный рубеж картина преодолела на девятый день проката. Напомним, что «Викинг» создан по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира.

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Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 17:45
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