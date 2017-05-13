Катя Лель попала в базу данных «Миротворца» из-за посещения Крыма

Ранее в этом списке оказались и другие представители российского шоу-бизнеса
Российская певица Катя Лель вслед за остальными представителями шоу-бизнеса пополнила «копилку» базы данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет сайт газеты «Известия».
Как сообщает издание, это произошло из-за того, что певица посетила Крым без согласования с Киевом.
Отметим, что в списке «Миротворца» уже находятся и другие популярные певцы и певицы из России. Речь идет о Юлианне Карауловой, Михаиле Шуфутинском, Ирине Аллегровой, Басте, Нюше, Григории Лепсе, Диане Гурцкой, Юлии Самойловой, Лолите, Валерии Леонтьеве, Юрии Лозе, а также путешественнике Федоре Конюхове.
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