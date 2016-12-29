Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звездных войн»

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 02:45

Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звездных войн»

Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде "Звездных войн"

Принцесса Лея станет важным персонажем в будущей картине

Американская актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся от остановки сердца, сумела сняться для восьмого эпизода культовой саги «Звездные войны», который выйдет в декабре 2017 года.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на представителей студии Disney, съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года. Картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу. Якобы ее в восьмом эпизоде будет намного больше, чем в «Пробуждении силы».

Теперь неизвестно, как создатели франшизы будут «выводить» персонажа Леи из сюжета. Ведь по задумке она должна была появиться и в девятом эпизоде «Звездных войн». Есть вероятность, что Лею ждет воскрешение на экране, как в недавнем «Изгое-один», где молодая Фишер появляется на несколько секунд.

Известно, что 24 декабря актриса попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, она находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако 27 декабря стало известно, что Фишер скончалась в медицинском центре Рональда Рейгана.
 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 02:45
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