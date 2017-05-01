Кино на выходные: «Твин Пикс», «Стражи Галактики» и «Петля времени»

Рассказываем, что посмотреть по телевизору 29 и 30 апреля

Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 29 и 30 апреля по телевизору.

«Стражи Галактики»

О чем фильм

История команды, состоящей из «Звездного лорда», Гаморы, Дракса, Грута и енота по кличке Ракета, сражающейся против захвата Вселенной.

Почему стоит смотреть

Главная картина этого месяца, добравшаяся до экранов спустя три года после премьеры. Один из лучших фильмов студии Marvel. Самое главное, что 4 мая в российский прокат уже выйдет вторая серия.

Где и когда смотреть

Суббота, 29 апреля, в 21.00 на канале СТС

«Твин Пикс»

О чем фильм

История маленького американского городка Твин Пикс, где идет расследование таинственного убийства Лоры Палмер.

Почему стоит смотреть

Телеканал «ТВ-3» в мае покажет третий сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Российские зрители смогут увидеть новые серии главной телевизионной премьеры последних лет спустя сутки после жителей США. Поэтому весь апрель и май «ТВ-3» будет показывать первые два сезона сериала, чтобы освежить память перед грандиозной премьерой.

Где и когда смотреть

«ТВ-3»

«Пятый элемент»

О чем фильм

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спасти весь род человеческий.

Почему стоит смотреть

В этом году знаменитой картине Люка Бессона исполняется 20 лет. «Пятый элемент» принадлежит к категории картин, которые можно смотреть с любого места. Идеальное кино, которое даже спустя 20 лет не потеряло актуальности.

Где и когда смотреть

Суббота, 29 апреля, в 16.30 на канале СТС

«Форсаж 4»

О чем фильм

Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном О’Коннером вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается общий противник, и Дому с Брайаном приходится заключить перемирие в надежде одержать над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пересекая границы, они приходят к идеальной форме отмщения — педали газа, вдавленной до упора.

Почему стоит смотреть

«Первый» продолжает показ крутых блокбастеров «Форсаж» в честь восьмой части франшизы, которая уже установила несколько рекордов в мировом прокате.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 30 апреля, в 23.50 на Первом канале

«Петля времени»

О чем фильм

В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны — убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории.

Почему стоить смотреть

Очень интересный фантастический боевик с Брюсом Уиллисом о путешествии во времени, сделанный Райаном Джонсоном. Именно он, к слову, снимал восьмой эпизод «Звездных войн».

Где и когда смотреть

Воскресенье, 30 апреля, в 01.40 на канале СТС