Кино на выходные: война, солдаты и канатоходцы

Рассказываем, что посмотреть по телевизору с 6 по 9 мая

Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Впереди россиян ждут длинные майские выходные, связанные с празднованием Дня Победы. В эти дни зрителей ждет огромное количество фильмов про войну. Рассказываем, что смотреть с 4 по 9 мая по телевизору.

«Терминатор: Генезис»

О чем фильм

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора.

Почему стоит смотреть

Пятая часть «Терминатора» довольно неудачно прошла в мировом прокате, но провал картины с Арнольдом Шварценеггером был совершенно несправедлив. «Генезис», конечно, был хуже, чем первые два фильма Джеймса Кэмерона, но вполне достоин внимания.

Где и когда смотреть

Пятница, 5 мая, в 21.00 на канале СТС

«Дорога на Берлин»

О чем фильм

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны.

Почему стоит смотреть

Одна из самых лучших отечественных картин последних лет на тему Великой Отечественной войны.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 7 мая, в 23.20 на Первом канале

«Прогулка»

О чем фильм

История о том, как французский канатоходец Филипп Пети отважился совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.

Почему стоит смотреть

Одна из самых скучных, но одновременно технически сложных картин Роберта Земекиса — автора трилогии «Назад в будущее», «Форрест Гамп» и «Контакт».

Где и когда смотреть

Воскресенье, 7 мая, в 21.00 на канале СТС

«Утомленные солнцем 2»

О чем фильм

История бывшего комдива Котова на фоне Великой Отечественной войны.

Почему стоит смотреть

Скорее смотреть не стоит, это один из худших фильмов в богатой карьере Никиты Михалкова. Однако «Утомленные солнцем 2» все равно способны привлечь вас к экрану, прежде всего, великолепной актерской игрой.

Где и когда смотреть

Понедельник, 8 мая, в 00.55 на канале «Россия 1»