Кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

Решение о назначении Антона Долина объявили на фестивале «Кинотавр» в Сочи

Известный кинокритик и кинообозреватель в программе «Вечерний Ургант» Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино». Об этом пишет «ТАСС».

Эта новость была объявлена на фестивале «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи. Отметим, что ранее главным редактором этого журнала был Даниил Дондурей. Он умер после продолжительной болезни ровно месяц назад.

Долин признался, что для него это «новая история». Также он рассказал, что издание долго был в кризисном состоянии и нуждался в помощи.