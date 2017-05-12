Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле в возрасте 68 лет

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 14:45

Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле в возрасте 68 лет

Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле в возрасте 68 лет

В советское время Дондурей печатался в журналах «Декоративное искусство», «Смена», «Огонёк», «Литературное обозрение» и других

Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле, ему было 68 лет, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, эту новость подтвердила дочь кинокритика. Даниил Дондурей скончался в больнице.  

19 мая ему бы исполнилось 69 лет.  Даниил Дондурей родился  в Ульяновске. В советское время он печатался в журналах «Декоративное искусство», «Смена», «Огонёк», «Литературное обозрение», «Искусство кино», «Эксперт», «Вопросы философии», «Знамя», «Отечественные записки».

Являлся членом Союза театральных деятелей РСФСР. Также был главным редактором журнала «Искусство кино». 

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Автор: Александр Май 12, 2017 14:45
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