Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле в возрасте 68 лет

В советское время Дондурей печатался в журналах «Декоративное искусство», «Смена», «Огонёк», «Литературное обозрение» и других

Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле, ему было 68 лет, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, эту новость подтвердила дочь кинокритика. Даниил Дондурей скончался в больнице.

19 мая ему бы исполнилось 69 лет. Даниил Дондурей родился в Ульяновске. В советское время он печатался в журналах «Декоративное искусство», «Смена», «Огонёк», «Литературное обозрение», «Искусство кино», «Эксперт», «Вопросы философии», «Знамя», «Отечественные записки».

Являлся членом Союза театральных деятелей РСФСР. Также был главным редактором журнала «Искусство кино».