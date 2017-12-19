Киноманов Барнаула ждут 16 декабря в краевой библиотеке

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 23:46

Киноманов Барнаула ждут 16 декабря в краевой библиотеке

Киноманов Барнаула ждут 16 декабря в краевой библиотеке

В рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» 16 декабря в алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова все желающие бесплатно смогут посмотреть хорошее короткометражное кино и пообщаться с местными режиссерами и артистами.

Будут представлены «Звезды в коротком метре», «Семейные отношения» и «Анимация». В библиотеке рассказали, что такая акция проводится в России уже в четвертый раз по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов РФ.

В Барнауле 16 декабря можно будет познакомиться с работами в трех основных направлениях: «Программа по анимации» (6+) с 13.00 до 14.30, «Семейные отношения» (16+) с 14.45 до 16.15, «Звезды в коротком метре» (18+) с 16.30 до 18.00.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 23:46
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