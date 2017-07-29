«Киномир» откроет кинотеатр на восемь залов в ТРЦ «Галактика» в Барнауле

Открытие запланировано на осень 2017 года

Компания «Киномир» анонсировала на своем сайте открытие нового кинотеатра осенью 2017 года в ТРЦ «Галактика» в Барнауле.

Известно, что восьмизальный мультиплекс будет сочетать инновационные технологии и высокое качество показа, галактический интерьер, стильный кинобар, а также большое количество фильмов и сеансов. В сети «Киномир» отмечают, что в кинотеатре будет установлена система объемного звука Dolby Atmos. Других подробностей, как и точной даты открытия, пока не сообщается.

Скорее всего, кинотеатр сети «Киномир» откроет залы для киноманов не раньше октября. Именно в это время состоится открытие второй очереди ТРЦ «Галактика». Уже известно, что там появится второй в Барнауле ресторан сети «Макдоналдс», а также Burger King и магазин одежды H&M.

Отметим, что в начале этого года прекратил свою работу старейший в городе кинотеатр «Родина». При этом сеть «Киномир» в феврале открыла первый мультиплекс за пределами Алтайского края – в Новосибирске в ТЦ «Эдем».

«Киномир» – крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году. Сейчас насчитывает несколько многозальных кинотеатров, 32 кинозала, включая кинозал IMAX (в ТРЦ «Арена») с самым большим экраном за Уралом.

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