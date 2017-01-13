«Кинопоиск» подготовил обзор российского кино в XXI веке
Популярный ресурс составил специальный доклад
Популярный ресурс страны «Кинопоиск» с несколькими миллионами посетителей в сутки совместно с «Яндексом» подготовил доклад о том, как развивалась отечественная киноиндустрия в первые 15 лет XXI века, пишет «Интерфакс».
Так, с 2001 по 2015 год в России вышло около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов.
Самой популярной актрисой этих 15 лет стала Оксана Акиньшина, известная по своей работе в картинах «Сестры» и «Стиляги». Самым популярным по запросам стал фильм «Легенда № 17» (147 тысяч оценок), а самым кассовым — «Сталинград» (63 миллиона долларов сборов).
Список популярных актёров возглавил Константин Хабенский. Второе место досталось Алексею Чадову. Третье место у Андрея Мерзликина.
Российское кино пользуется популярностью и за рубежом, регулярно посещая влиятельные кинофестивали. Самый любимый режиссёр международного киносообщества — создатель «Елены» и «Левиафана» Андрей Звягинцев. Каждая его картина была неоднократно отмечена за рубежом, с ним же были связаны все наши значительные успехи в Каннах.
Однако главным российским режиссёром XXI века оказался Тимур Бекмамбетов (автор двух «Дозоров» и «Бен-Гура»). Также в тройку вошли Алексей Балабанов и Пётр Буслов («Бумер»).
Как говорится в докладе, на афишах российских фильмов чаще всего появляются слова «любовь», «день» и «жизнь».
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