Кирилл Андреев рассказал, что Олег Яковлев «сгорел» за несколько недель

Коллега умершего певца по группе «Иванушки International» подчеркнул, что у Яковлева никогда не было проблем со здоровьем

Экс-вокалист «Иванушки International» Олег Яковлев «сгорел» за полтора месяца, рассказал его бывший коллега по музыкальному коллективу Кирилл Андреев.

Как сообщает Life, Андреев подчеркнул, что у Яковлева не было проблем со здоровьем за время их совместной карьеры.

Вспоминая недавние события, он отметил: «Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но в шутку говорил ему: «Олег, кури меньше сигарет». Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Ещё полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок», — рассказал артист.

Напомним, Олег Яковлев скончался утром 29 июня в московской больнице. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.