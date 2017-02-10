Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Сценарий написали Михаил и Лили Идовы

Известный театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о советском музыканте, лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Как сообщает «Кинопоиск», сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Биографическая картина посвящена периоду конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда 18-летний Цой готовился и записывал свой первый альбом. Сюжет построят на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Сейчас создатели картины занимаются поиском актеров. Съемки планируется начать в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. В прокат фильм выйдет осенью 2018-го.