Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 00:45

Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Сценарий написали Михаил и Лили Идовы

Известный театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о советском музыканте, лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Как сообщает «Кинопоиск», сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Биографическая картина посвящена периоду конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда 18-летний Цой готовился и записывал свой первый альбом. Сюжет построят на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Сейчас создатели картины занимаются поиском актеров. Съемки планируется начать в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. В прокат фильм выйдет осенью 2018-го.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 00:45
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