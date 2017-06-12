Киркоров рассказал, что сожалеет об отказе от всех музыкальных наград

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В 2015 году Филипп Киркоров отказался от всех музыкальных наград

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что жалеет о том, что два года назад отказался от всех музыкальных наград. Об этом пишет «ФАН».

«Корю себя за постыдную ошибку, которую совершил в 2015-м году, когда отказался от всех музыкальных наград. Ведь тем самым лишил заслуженного признания всех людей, которые со мной работают — авторов песен, режиссеров клипов и концертных программ», — сказал певец.

Тогда Филипп Киркоров заявил, что получил уже много наград и сейчас хочет пропустить вперед молодых певцов. Также король российского шоу-бизнеса отметил, что хочет больше внимания уделять творчеству, а не гонке за почестями.

