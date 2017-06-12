Киркоров рассказал, что сожалеет об отказе от всех музыкальных наград

Александр
Автор: Александр Июнь 12, 2017 09:45

Киркоров рассказал, что сожалеет об отказе от всех музыкальных наград

Киркоров рассказал, что сожалеет об отказе от всех музыкальных наград <span id=» />

В 2015 году Филипп Киркоров отказался от всех музыкальных наград

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что жалеет о том, что два года назад отказался от всех музыкальных наград. Об этом пишет «ФАН». 

«Корю себя за постыдную ошибку, которую совершил в 2015-м году, когда отказался от всех музыкальных наград. Ведь тем самым лишил заслуженного признания всех людей, которые со мной работают — авторов песен, режиссеров клипов и концертных программ», — сказал певец.

Тогда Филипп Киркоров заявил, что получил уже много наград и сейчас хочет пропустить вперед молодых певцов. Также король российского шоу-бизнеса отметил, что хочет больше внимания уделять творчеству, а не гонке за почестями.
 

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Автор: Александр Июнь 12, 2017 09:45
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