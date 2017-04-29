«Кислород» для каждого: в Барнауле появится новое культурное пространство

В историческом центре города откроется новый досуговый центр с кафе и образовательными площадками

В историческом центре Барнаула осенью откроется новое творческое пространство, которое получит название «Кислород». Как объяснили кураторы площадки, главная идея этого принципиально нового для города проекта – его естественное развитие, совместная работа со всеми инициативными жителями города.

Сейчас программа развития культурного пространства находится на стадии разработки: для воплощения этой идеи авторы проекта ищут заинтересованных людей, готовых начать или продолжить свое любимое дело, реализовать себя и воплотить свои мечты. Здание находится на улице Льва Толстого, 30, здесь два этажа, общая площадь которых составляет около 900 квадратных метров. Само здание было построено в конце девятнадцатого – начале двадцатого столетия.

«В ходе реконструкции мы хотим сохранить историческую привлекательность здания, бережно восстановить его, заново наполнить жизнью пустующие сейчас комнаты. Помимо крытого пространства, на территории имеется внутренний дворик под открытым небом, площадь которого на летний период планируется задействовать под кафе, выставочное пространство, место встреч барнаульцев», — рассказывают разработчики проекта.

Уже на следующей неделе одновременно с началом реконструкции здания будет запущен сбор заявок от потенциальных участников проекта – резидентов творческого пространства. Следующим шагом станет запуск открытого голосования. Жители города смогут повлиять на наполнение комплекса, проголосовав за наиболее привлекательные, на их взгляд, идеи: начиная от кафе и заканчивая «виртуальным музеем». Таким образом, мнение каждого жителя города будет учтено при реализации проекта, потому что «Кислород» нужен каждому.

Группы проекта в социальных сетях «В Контакте» и Инстаграмм