«Классический Русский балет» покажет в Барнауле «Лебединое озеро»

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 15:45

«Классический Русский балет» покажет в Барнауле «Лебединое озеро»

"Классический Русский балет" покажет в Барнауле "Лебединое озеро"

Артисты Мариинского и Большого театров исполнят на барнаульской сцене «Лебединое озеро»
"Классический Русский балет" покажет в Барнауле "Лебединое озеро"

21 марта в театре музкомедии жители краевой столицы смогут увидеть «Лебединое озеро», которое на барнаульской сцене представит московский коллектив «Классический Русский балет». В его составе город посетят солистка Мариинского театра Елена Евсеева и солист Большого театра Андрей Болотин.

Как рассказывают организаторы мероприятия, зрителей ждет великая музыка Петра Чайковского, хореография легендарного Мариуса Петипа, а также незабываемые костюмы.

«Классический Русский балет» был основан в 2004 году, в него вошли лучшие представители балетных школ России. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета и других известных балетных школ страны.

Коллектив активно гастролирует по России и за рубежом. Артисты уже посетили Финляндию, Японию, Испанию, Израиль, Австрию, Германию, Грецию, Казахстан и много других мест.

Репертуар труппы составляют, прежде всего, произведения, вошедшие в золотой фонд русского балета.

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Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 15:45
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