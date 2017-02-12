«Классический Русский балет» покажет в Барнауле «Лебединое озеро»

Артисты Мариинского и Большого театров исполнят на барнаульской сцене «Лебединое озеро»



21 марта в театре музкомедии жители краевой столицы смогут увидеть «Лебединое озеро», которое на барнаульской сцене представит московский коллектив «Классический Русский балет». В его составе город посетят солистка Мариинского театра Елена Евсеева и солист Большого театра Андрей Болотин.

Как рассказывают организаторы мероприятия, зрителей ждет великая музыка Петра Чайковского, хореография легендарного Мариуса Петипа, а также незабываемые костюмы.

«Классический Русский балет» был основан в 2004 году, в него вошли лучшие представители балетных школ России. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета и других известных балетных школ страны.

Коллектив активно гастролирует по России и за рубежом. Артисты уже посетили Финляндию, Японию, Испанию, Израиль, Австрию, Германию, Грецию, Казахстан и много других мест.

Репертуар труппы составляют, прежде всего, произведения, вошедшие в золотой фонд русского балета.