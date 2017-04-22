Клинт Иствуд определился со следующим фильмом

Предыдущий фильм «Чудо на Гудзоне» был успешен в прокате

Режиссер и актер Клинт Иствуд определился со своим следующим проектом. Режиссер экранизирует книгу «15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях».

В основе фильм лежит реальная история, как в августе 2015 года 26-летний уроженец Марокко Аюб аль-Каззани открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда, следовавшего из Амстердама в Париж. Экстремист был быстро нейтрализован членами поездной бригады и пассажирами, среди которых оказались трое американцев. Один из них проходил службу в Национальной гвардии штата Орегон, второй — в ВВС США.

Проект находится в ведении студии Warner. Сценарий написала Дороти Блискал, для которой «15:17 на Париж» будет дебютом в кино. В ближайшее время Иствуд начнет подбор актеров. Его предыдущий фильм «Чудо на Гудзоне» был успешен в прокате.