Клинт Иствуд определился со следующим фильмом

Предыдущий фильм «Чудо на Гудзоне» был успешен в прокате
Режиссер и актер Клинт Иствуд определился со своим следующим проектом. Режиссер экранизирует книгу «15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях».
В основе фильм лежит реальная история, как в августе 2015 года 26-летний уроженец Марокко Аюб аль-Каззани открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда, следовавшего из Амстердама в Париж. Экстремист был быстро нейтрализован членами поездной бригады и пассажирами, среди которых оказались трое американцев. Один из них проходил службу в Национальной гвардии штата Орегон, второй — в ВВС США.
Проект находится в ведении студии Warner. Сценарий написала Дороти Блискал, для которой «15:17 на Париж» будет дебютом в кино. В ближайшее время Иствуд начнет подбор актеров. Его предыдущий фильм «Чудо на Гудзоне» был успешен в прокате.
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