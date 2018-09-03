Книгу о детях войны издают в Алтайском крае

В Барнауле 4 сентября презентуют книгу о детях войны. Изданием занимается Барнаульская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Чтобы собрать материал, авторы изучали данные Государственного архива Алтайского края и музеев столицы региона, записывали воспоминания ветеранов, имеющих статус «Дети войны». Также их фотографировали.
Книга расскажет о детстве в те суровые времена, о том, как провожали отцов, матерей и братьев на фронт. Издание выйдет тиражом 200 экземпляров, сообщает пресс-центр мэрии.
Получат книги школьные музеи и ветеранские организации.
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